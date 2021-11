Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Torino e in Piemonte: COMUNE DI TORINO - primo incontro tra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nella sede della Regione in piazza Castello (ore 13:00). REGIONE PIEMONTE - Alessandria, Caserma Valfrè, l’assessore Poggio presenzia alla deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti (ore 9:30) (segue) (Rpi)