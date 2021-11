© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, in un post su Facebook, in occasione della Giornata delle Forze armate e del centenario del Milite Ignoto, scrive: "Auguri ai Patrioti d’Italia! Auguri a chi ha dato la vita per proteggere la patria! Auguri a chi la rischia ogni giorno mettendosi a disposizione del cittadino". L'assessora oggi era presente alle celebrazioni a Biella. (Rpi)