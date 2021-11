Piemonte: assessore Protezione civile ricorda grande alluvione del 1994

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Protezione civile del Piemonte, Marco Gabusi, ricorda su Facebook l'alluvione che il 4 novembre del 1994 ha colpito la regione: "Per la prima volta la Protezione civile mostrò una straordinaria forza nell’aiuto alle popolazioni colpite e iniziò a strutturarsi per arrivare alla efficientissima macchina di soccorso oggi indispensabile ad affrontare il cambiamento climatico in corso". Gabusi ricorda poi il prezzo pagato dalla sua città: "La mia Canelli pagò un prezzo alto con tre morti e tantissime attività distrutte. In quei giorni terribili le piogge violentissime provocarono inondazioni senza precedenti che fecero purtroppo 70 vittime, 500 feriti e 2.226 sfollati. Danni inimmaginabili e imprese in ginocchio nell’Astigiano, nell’Alessandrino, nel Cuneese e nel Torinese. Grazie di cuore a tutti i volontari di allora e di oggi!", conclude. (Rpi)