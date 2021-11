Piemonte: quasi 10 mila terze dosi di vaccino inoculate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9 mila e 649 le terze dosi inoculate nella giornata odierna in Piemonte. Di fatto la maggioranza delle vaccinazioni - quelle complessive odierne sono 16 mila 351 - di oggi è concentrata sulle dosi aggiuntive. Sono questi i numeri diffusi dall'Unità di crisi della regione Piemonte. I dati complessivi si riflettono anche sulle fasce d'età. Sono infatti in maggioranza anziani i vaccinati di oggi: ben 5 mila e 382 over 80 e 1.167 estremamente vulnerabili. Mentre sulle dosi classiche è la fascia dei 16-29enni quella più coperta in data odierna, con 1.502 dosi inoculate. Attualmente il Piemonte ha utilizzato il 91,3 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)