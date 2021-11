© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale presentata da Fim Fiom e Uilm nei confronti di Whirpool per la chiusura del sito di via Argine a Napoli. Si rende così di fatto esigibile il licenziamento dei 320 lavoratori dello stabilimento campano. (ren)