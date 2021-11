Piemonte: Consiglio, la giornata di lavori delle Commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda del Consiglio regionale della regione Piemonte di oggi si svolgerà in questo modo: Aula, riunione della V commissione, presidente Angelo Dago (ore 14:30) - Palazzo della Giunta regionale (piazza Castello), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano incontra il presidente della Giunta Alberto Cirio e il neoprovveditore dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta Rita Monica Russo (ore 14:30);Aula, riunione congiunta delle Commissioni III, presidente Claudio Leone e V, presidente Angelo Dago (ore 15:00) - Videoconferenza, La didattica dei diritti, relatore Antonio Brusa, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di II grado nell'ambito del "Progetto di storia contemporanea", a cura degli Istituti storici della Resistenza del Piemonte e con il sostegno del Comitato regionale Resistenza e Costituzione (ore 16:30). (Rpi)