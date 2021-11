Piemonte: Compagnia di San Paolo presenta il bando per gestire al meglio il Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel percorso del Pnrr un collo di bottiglia è certamente rappresentato dalla capacità degli Enti locali di anticipare la fase di progettazione degli interventi, indispensabile per riuscire a mobilitare risorse ingenti in tempi rapidi. Lo afferma il presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo presentando il bando "Next generation we" che si pone l'obiettivo di affrontare al meglio la gestione dei fondi europei post-Covid. "Accanto a questo gap, che riflette una carenza strutturale nelle Pa italiane, si ravvisa un’ulteriore lacuna - continua Profumo -, questa volta riferita all’ampiezza ed alla profondità con cui le attività di progettazione vengono condotte. Come evidenziato dalla European Investment Bank a proposito della progettazione in ambito infrastrutturale, il 59 per cento delle municipalità europee non esamina l’impatto socio-economico degli interventi, il 60 per cento non considera strumenti finanziari alternativi a supporto dell’investimento ed il 44 per cento non valuta l’impronta ambientale. Con queste premesse abbiamo ideato questo bando, per favorire la nascita di una nuova generazione di progetti emergenti che spicchino in termini di rilevanza per i territori, canalizzandoli fin dall’inizio verso la finanziabilità nella cornice del Pnrr". (segue) (Rpi)