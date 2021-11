Alitalia: Lupo (M5s), necessarie misure per salvaguardare il personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo – prosegue Lupo - non ritengo che sia giusto escludere l’applicazione dell’articolo 2112 e garantire il trasferimento dei lavoratori ma indubbiamente è ardua la tenuta tecnica di un intervento legislativo che ripristini l’applicazione dell’articolo 2112, come si potesse fare tabula rasa di quanto fatto finora, senza tenere conto delle assunzioni già effettuate. E quindi dell'effetto a catena. Comprendo che sia più impattante positivamente rilanciare proposte emendative che toccano il cuore di chi è esposto in primo piano, ma personalmente continuo a sperare e lavorare affinché si informi nel merito tecnico il personale, e che si vada dritto sui punti che meno toccano la pelle dei lavoratori, ma rimangono fondamentali per tutti indistintamente.Ovvero, credo che tutto il Parlamento dovrebbe compattarsi su qualcosa che manca, vale a dire il riferimento alla 'decisione della commissione europea' che nessuno di noi conosce e che non sembra ci sarà 'rivelata'. Questo è il vero punto di snodo perché, anche ottenuta l’applicazione dell’articolo 2112, il Parlamento non conosce i contenuti della decisione della commissione da cui dipenderebbe anche il trasferimento del personale”, conclude la senatrice. (Com)