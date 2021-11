Scuola: Istat su asili nido, ampio lo scarto territoriale Nord-Sud e ancora lontano l’obiettivo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2019, prima dell’interruzione del normale andamento dell’anno educativo 2019/2020 dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono attivi sul territorio nazionale 13.834 servizi per la prima infanzia, circa 500 in più rispetto all’anno precedente. Lo rende noto Istat in un report sugli asili nido nel 2019 e nel 2020, precisando che nel periodo in questione i posti complessivi sono 361.318, di cui il 50 per cento all’interno di strutture pubbliche, a titolarità dei comuni. L’offerta si compone principalmente di nidi d’infanzia (78,8 per cento), ovvero gli asili nido istituiti nel 1971 (Legge 1044/71). I posti rimanenti sono in parte nelle sezioni primavera (12,6 per cento), che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi e si collocano prevalentemente nelle scuole d’infanzia, in parte nei servizi integrativi per la prima infanzia (8,6 per cento), che comprendono le tipologie degli spazi gioco, dei centri per bambini e genitori e dei servizi educativi in contesto domiciliare. In lieve incremento, dal 25,5 per cento dell’anno educativo 2018/2019 al 26,9 per cento del 2019/2020, la percentuale di copertura dei posti rispetto ai residenti da 0 a 2 anni, sia per l’aumento dell’offerta complessiva e sia per la riduzione dei bambini sotto i tre anni (dovuta al calo delle nascite). Nonostante i segnali di miglioramento, l’offerta si conferma ancora sotto il parametro Ue pari al 33 per cento di copertura dei posti rispetto ai bambini. (segue) (Com)