Ambiente: report Terra dei fuochi, ad ottobre diminuzione roghi

- Il mese di ottobre ha registrato una diminuzione del numero di roghi di rifiuti nella Terra dei fuochi ancora più rilevante di quella del mese precedente. La riduzione è notevole anche con riferimento al dato dello stesso mese di ottobre dello scorso anno 2020. E' quanto reso noto dal report sulla Terra dei fuochi tra Napoli e Caserta comunicato dalla Prefettura di Napoli. Gli incendi di rifiuti abbandonati sono stati 85 (70 in provincia di Napoli e 15 in quella di Caserta), contro i 130 del mese scorso e i 115 del mese di ottobre 2020. Storico il risultato di Giugliano Città, dove per la prima volta da anni non si è registrato alcun incendio di rifiuti (ma 6 se ne sono riscontrati a Giugliano Mare). Si sono ancora registrati eventi incendiari nei territori dei comuni costieri (esclusa Pozzuoli): Giugliano in Campania, Castel Volturno e Mondragone; ma in diminuzione, confermando che il fenomeno si attenua con il minor numero di residenti del periodo. (segue) (ren)