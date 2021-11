Torino: comincia il fine settimana dell'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una parte Flashback e dall'altra Artissima. Le due grandi mostre dell'arte contemporanea ripartono in presenza questo fine settimana a Torino. Flashback, giunto alla nona edizione, partirà da domani e proseguirà fino al 7 novembre dentro gli spazi della Caserma Dogali in via Asti 22. L'edizione di quest'anno si chiamerà "zona franca", ovvero uno spazio artistico, come descritto nella nota stampa della kermesse, libero da qualsiasi limite che accoglie la diversità, il fuori dalla norma, dal consueto, ovvero uno spazio di confronto. All'Oval di Lingotto invece ci sarà Artissima, che si svolgerà dal 5 al 7 novembre. La 28ma edizione sarà un misto tra fisico e digitale, prendendo forza dall'esperienza a distanza dello scorso anno con l'emergenza pandemica. Nel manifesto di Artissima si mette al centro il "ritorno ad una nuova normalità in cui la creatività è diventata ancora più importante per reinventare la vita pubblica e privata. Partiamo dalla convinzione che l’arte contemporanea abbia la capacità di immaginare una molteplicità di scenari futuri". (Rpi)