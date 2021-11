Recovery: Tpl, riparto tra Regioni di 3,6 miliardi per metro e 836 milioni per ferrovie regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, in attuazione del Pnrr, al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus e tramvie) e all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali. Lo si apprende da una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). Gli schemi di due decreti del ministro del Mims, Enrico Giovannini, sono stati approvati oggi dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti territoriali). La Conferenza Unificata ha anche dato l’intesa ad altri decreti che riguardano il trasporto pubblico locale (Tpl). In particolare, 1,3 miliardi sono stati assegnati alle città metropolitane e ai Comuni con più di 100 mila abitanti per l’acquisto di autobus e mezzi non inquinanti, mentre 185 milioni sono destinati alla manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa (Trm). Approvata anche la ripartizione di 450 milioni per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per far fronte alle nuove esigenze durante la crisi pandemica e di 700 milioni come compensazione per i minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020-2021 a causa dell’emergenza sanitaria. (segue) (Com)