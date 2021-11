Governo: Cipess approva misure su salute, infrastrutture, coesione territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess - prosegue la nota - ha inoltre espresso parere favorevole sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le infrastrutture portuali, la cui consistenza finanziaria è pari a 400 milioni di euro e che finanzia interventi delle Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Mar Tirreno settentrionale, del Mar Tirreno meridionale e dello Ionio, del Mar Tirreno centrale, del Mare Adriatico centrale e del Mare Adriatico settentrionale. In materia di politiche di coesione, il Cipess ha approvato il Piano di sviluppo e coesione del ministero del Turismo e conseguentemente aggiornato il Piano di sviluppo e coesione del Ministero della Cultura. Il Comitato ha altresì approvato i Piani di sviluppo e coesione delle città metropolitane di Genova, Venezia, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari. Sono stati inoltre assegnati 100 milioni di euro per il finanziamento di uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016. Approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare (Poc) della regione Siciliana. Il Cipess ha inoltre approvato nell’ambito del programma di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009 nella regione Abruzzo la rettifica del Piano annuale 2018 del settore di ricostruzione pubblica “Funzioni istituzionali e collettive" e conseguentemente rimodulato con assegnazione di risorse il piano finanziario del programma Restart. (segue) (Com)