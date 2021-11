Piemonte: Protezione civile, il 6 novembre lezione su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata dedicata alla prevenzione dei rischi rivolta all'intera cittadinanza. Avverrà il 6 novembre in occasione dell'evento annuale del progetto transnazionale "Risk com". I protagonisti, come si apprende da una nota stampa, saranno i volontari della Protezione civile che guideranno i cittadini in un viaggio sulla prevenzione con l'ausilio di alcune tecnologie innovative. Dalle 9 alle 17:30 di sabato sarà possibile visitare gli allestimenti realizzati dalla Protezione civile del Piemonte e provare l'innovativa tecnologia 3D di simulazione degli interventi di sicurezza. L'animatore della giornata sarà Marco Berry. Mentre alle 18:30 all'Auditorium Rai il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi premieranno i volontari per l'impegno profuso nel contrastare l'emergenza sanitaria. A seguire ci sarà poi un concerto conclusivo. (Rpi)