Torino: vicepresidenza del Consiglio comunale a Forza Italia o Torino Bellissima

- L'accordo firmato durante le elezioni prevedeva che in caso di sconfitta, la vicepresidenza del Consiglio comunale andasse a Forza Italia. Questo è quanto si apprende da fonti interne della coalizione di centrodestra di Torino sulla partita istituzionale del Consiglio comunale. Ma la realtà è più complessa di quanto sembra. La sfida per il ruolo di vicepresidente vicario non sembra esaurirsi, secondo fonti interne alla coalizione, nel recinto del partito guidato da Silvio Berlusconi. Qualcuno ritiene che in lizza ci siano anche Fratelli d'Italia e soprattutto Torino Bellissima. Quest'ultima è stata la lista di centrodestra più votata alle comunali e nonostante questo, è rimasta a bocca asciutta nelle nomine dei presidenti di circoscrizione, che sono andate tutte ai partiti tradizionali. La vicepresidenza potrebbe essere l'occasione di far valere il peso della lista di Paolo Damilano. Non è un segreto la vicinanza politica tra Forza Italia e Torino Bellissima. E questa stima reciproca, dicono fonti di coalizione, potrebbe spingere il partito di Berlusconi ad un passo indietro per favorire la nomina di un rappresentante della lista civica di Damilano. C'è poi un'altra partita tutta interna a Forza Italia. Fonti interne al partito spiegano che in questo momento, l'unica candidatura possibile per la compagine di Berlusconi è quella di Domenico Garcea, in quanto Andrea Tronzano - l'altro eletto in Consiglio comunale - è già assessore in regione Piemonte. Ma tutto potrebbe cambiare nel caso arrivassero le dimissioni proprio per quest'ultimo. Un possibile gesto di generosità da parte di Tronzano, dicono fonti interne a Forza Italia, potrebbe permettere a Federica Scanderebech - terza classificata nelle preferenze alle elezioni - di entrare nuovamente in Sala Rossa e diventare automaticamente una potenziale candidata alla vicepresidenza del Consiglio comunale. Un'ipotesi che rispetterebbe la richiesta di quote rosa all'interno del quadro politico. (Rpi)