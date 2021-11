Piemonte: Compagnia di San Paolo presenta il bando per gestire al meglio il Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando è rivolto esclusivamente all'area Nord-ovest ovvero Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con un budget complessivo di 2 milioni di euro, che possono però arrivare anche fino a 6. "Next generation we" non presenta vincoli o preferenze settoriali. Le proposte possono quindi avere una matrice tecnologica, infrastrutturale o anche sociale, culturale o di sviluppo del territorio, fatto salvo che le iniziative devono però collocarsi nel perimetro di una delle sedici componenti delle sei Missioni del Pnrr, ovvero: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. Il contributo massimo erogabile per ciascuna progettazione pari a 80 mila euro, da modulare sulla base dell'entità dell'intervento proposto. Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del 31 gennaio 2022. (Rpi)