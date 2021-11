Piemonte: assessore Attività produttive, Milite ignoto simbolo del sacrificio collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Milite ignoto è il simbolo di un sacrificio collettivo, a lui e a tutti i militari caduti in tutte le guerre il nostro doveroso omaggio. Lo afferma l'assessore alle Attività produttive del Piemonte, Andrea Tonzano, in un post su Facebook, in occasione della giornata dedicata alle Forze armate, che questa mattina è stata celebrata anche a Torino in piazza Castello. "I figli caduti nella Grande Guerra hanno contributo a rendere l'Italia una nazione unita e moderna", conclude Tronzano. (Rpi)