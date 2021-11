Alitalia: Lupo (M5s), necessarie misure per salvaguardare il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le preoccupazioni per il personale Alitalia, come quella della mancata applicazione del Ccnl di settore, sono state sempre presenti nella mia azione politica, fin dall’inizio, ed innegabilmente. Ho stigmatizzato in tutte le sedi istituzionali e anche con vari comunicati stampa il dar luogo a un pericolo precedente e cioè quello di applicare un regolamento aziendale in un’azienda partecipata dallo Stato”. Lo dichiara in una nota la senatrice Giulia Lupo (M5s). "Tuttavia, nel merito tecnico l’articolo 7 del dl trasporti, prevede la 'cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il trasferimento di 'parti di essi' non comporta automaticamente l’esclusione dell’articolo 2112, cosa che pure è stata fatta in forza di altre norme di costituzione della Ita, come modificate nel tempo fino ad arrivare al dl agosto, in cui già si parlava di 'compendi aziendali' e cessione anche parziale di essi. Quindi non si parlava di rami di azienda ma di 'compendi”. (segue) (Com)