Piemonte: il Consiglio regionale chiede ridefinizione responsabilità sindaci

- Una modifica delle norme per tutelare il ruolo del sindaco. A chiederlo un Ordine del giorno, che ha come primo firmatario Alberto Avetta (Pd), votato all'unanimità dal Consiglio regionale. Il documento impegna la giunta regionale ad attivarsi in ogni modo possibile per sostenere tutte le modifiche legislative necessarie a tutelare i sindaci e gli amministratori locali nello svolgimento delle loro funzioni. Proprio a Torino, ad inizio anno, era stato posto un interrogativo a riguardo, dopo la lettura della sentenza sulla tragedia di piazza San Carlo che aveva visto condannata la ex sindaca Chiara Appendino. A richiedere la revisione delle norme sulla responsabilità dei sindaci, era stato il presidente dell'Associazione dei comuni (Anci) Antonio De Caro.(Rpi)