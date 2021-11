Torino: Roberto Montà nominato vicesindaco metropolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Roberto Montà, primo cittadino di Grugliasco, il nuovo vicesindaco metropolitano. Ad annunciarlo la stessa Città Metropolitana in una nota stampa. A sancire la delega è stato il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo che ha affermato: "La dimensione per lo sviluppo e il futuro di Torino deve comprendere anche l’area metropolitana e cogliere questa potenzialità̀ sarà̀ una delle sfide più̀ importanti per il futuro della città in senso vasto. La Città Metropolitana - ha aggiunto - deve essere alla base di molteplici processi di sviluppo, penso ad esempio alle trasformazioni socio economiche e culturali in corso e alle infrastrutture. È necessario rafforzare il ruolo e la capacità effettiva di questo ente, di essere al servizio dei comuni, attraverso una pianificazione che sappia guardare alla varietà territoriale come a una risorsa". (segue) (Rpi)