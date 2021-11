Whirlpool: de Magistris, governo così forte è debole con multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni si parla molto bene di questo governo, con quasi tutti i partiti a suo favore, eppure è così flaccido sulla Whirpool. I lavoratori continuano a stare lì a penare, rivendicando il diritto al lavoro. Mi auguro che ci sia una soluzione positiva perché non vedo alternativa alla fabbrica a via Argine. La Whirpool ha scelto di investire da altre parti, violando accordi sindacali. Un governo autorevole rispetta i diritti di questi lavoratori e fa rispettare in Italia gli accordi sindacali". Lo ha affermato in una nota l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.(Ren)