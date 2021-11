Piemonte: aperto bando incentivi per chi sceglie montagna, stanziati 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto ieri il bando che incentiva chi sceglie di trasferirsi in uno dei piccoli comuni di montagna piemontesi. Ad annunciarlo una nota stampa della Regione. Si tratta di una misura innovativa introdotta dalla regione Piemonte per contrastare lo spopolamento delle vallate alpine e per agevolare le persone o le famiglie alla ricerca di una vita dai ritmi più lenti, a contatto con la natura, in cui magari iniziare una nuova attività o continuare il proprio lavoro in smartworking. Il bando prevede che chi risiede in un centro urbano in Italia e intenda acquistare o restaurare un immobile in un comune montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti, da rendere prima casa, trasferendovi la propria residenza, possa ricevere contributi da 10 a 40 mila euro. La giunta regionale ha stanziato per questa iniziativa 10 milioni e 475 mila euro. (segue) (Rpi)