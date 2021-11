Piemonte: aperto bando incentivi per chi sceglie montagna, stanziati 10 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande possono essere presentate fino al 15 dicembre 2021 tramite la pagina del bando. Possono presentare domanda i nati a partire dal 1955 di cittadinanza italiana, europea o extra-europea, titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni. Per fare in modo che al bando aderiscano soprattutto i giovani, i nati dopo il 1980 riceveranno un punteggio più alto. Sul punteggio influisce anche la presenza di figli a carico e un Isee uguale o inferiore a 20 mila euro. In tutto sono 465 i Comuni montani del Piemonte con meno di 5 mila abitanti protagonisti del bando. “Una promessa mantenuta e l’offerta di una scelta di vita nuova – afferma Fabio Carosso, vicepresidente e assessore alla Montagna del Piemonte -. Conosco le nostre montagne: abbiamo comprensori sciistici di fama mondiale accanto a valli e borghi da riscoprire che pagano lo spopolamento. Durante i primi mesi del mio mandato ho visitato molte delle Unioni montane, incontrato i sindaci di piccoli Comuni e subito ho chiesto al settore Montagna di lavorare alla realizzazione di un’iniziativa che potesse aiutare i giovani a scegliere la montagna per viverci”, conclude. (Rpi)