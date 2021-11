Comuni: Ruffino (CI), abolire vincolo tre mandati per sindaci piccoli centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia, "bisogna abolire il vincolo che non permette di candidarsi a sindaco dopo tre mandati consecutivi nei piccoli Comuni". La parlamentare aggiunge in una nota: "Come Coraggio Italia siamo al fianco dei sindaci dei piccoli Comuni, in questa importante battaglia: è sempre più difficile trovare gente che voglia candidarsi a fare il sindaco nei piccoli Comuni ed è tempo che il Paese corra ai ripari. Parliamo di un incarico, quello del primo cittadino, che nei borghi con pochi abitanti viene portato avanti solo per dedizione da persone che, con indennità irrisorie, hanno di contro grossissime responsabilità civili e penali nei confronti delle comunità che amministrano". Ruffino auspica "che il governo accolga la richiesta che Coraggio Italia ha presentato in un emendamento al disegno di legge sull'ordinamento degli Enti locali, che si trova in commissione Affari costituzionali, per fare in modo che venga abolito il vincolo di incandidabilità dopo tre mandati consecutivi come sindaco dei piccoli Comuni sino a 3.000 abitanti. Per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti invece, dove il vincolo è di due mandati, ho già presentato un emendamento per ottenere il terzo". (Com)