Molise: Toma su frana Petacciato, al via progettazione e indagini

- Dopo le buone notizie che hanno riguardato la frana di Civitacampomarano, sono arrivate quelle, altrettanto positive, relative alla conclusione delle attività tecnico-amministrative per la gara di progettazione dell'intervento concernente il "consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell'abitato" di Petacciato. Lo rende noto il presidente-commissario straordinario delegato, Donato Toma, dopo che, nei giorni scorsi, è stata pubblicata la gara sul sito di Invitalia che, attraverso la Misura "Azione di sistema", di cui alla delibera Cipe 77 del 2017, svolge il ruolo di Centrale di committenza per conto del commissario stesso. L'importo dei servizi tecnici messi a gara ammonta a euro 3.360.190,70 (Iva ed oneri esclusi), mentre l'importo totale dell'intervento è di euro 40.599.460,00, uno dei maggiori importi mai destinati in Italia alla mitigazione di fenomeni di dissesto. I servizi riguardano la progettazione di fattibilità tecnica, economica e definitiva, lo studio geologico, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi, indagini geologiche e geotecniche, monitoraggio interferometrico. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (segue) (Gru)