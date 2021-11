Campania: Zinzi (Lega), Regione fa lavorare stranieri mentre cercano lavoratori gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Regione dove un giovane su due è disoccupato e si registra la percentuale di percettori di reddito più elevata d'Italia, la giunta presenta un progetto per favorire l'integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania tramite la Scabec spa. E, per farlo, si cercano operatori nel settore sociale che, a titolo gratuito, affianchino la società nel progetto. Senza dubbio un capolavoro di coerenza". Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, commentando il progetto 'Prima-Vera Campania: per un'integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania'.(Ren)