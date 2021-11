Scuola: "Professione futuro", su Rai Scuola e RaiPlay protagonista l'Istituto professionale "Plana" di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola storica nella quale si formano tecnici capaci di costruire protesi dentarie o di individuare le soluzioni ai problemi igienici della bocca, ma anche dove studentesse e studenti elaborano, costruiscono e riescono a commercializzare ausili legati alla vista e sono capaci di riconoscere e valutare i difetti visivi come la miopia e la presbiopia. Protagonista della nuova puntata di "Professione futuro" è l'Istituto professionale "Giovanni Plana" di Torino. La puntata andrà in onda mercoledì 3 novembre alle 11:30 (e in replica alle 15:30 e alle 19:30) su Rai Scuola (canale 146 del digitale terrestre), online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola. Il "Plana" di piazza Di Robilant è uno degli Istituti professionali più antichi di Torino. Qui nascono figure professionali sanitarie, come odontotecnici e ottici, valide non solo sul territorio italiano, ma in tutta l'Europa. (segue) (Com)