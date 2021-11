Molise: Toma su frana Petacciato, al via progettazione e indagini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire su Petacciato ingenti risorse per risolvere un problema annoso e complesso, fermo da anni a causa dell'assenza di finanziamenti dedicati e per via della complessità della frana, definita come una delle più grandi d'Europa - fa notare Toma - è una grande sfida che ci accingiamo ad affrontare con serenità, ma anche con la dovuta cautela. Quello di Petacciato è uno tra i fenomeni franosi più problematici. Su di esso sono stati condotti, nel corso degli anni, studi e approfondimenti, come pure formulate diverse ipotesi progettuali finalizzate, il più delle volte, alla protezione e messa in sicurezza delle importanti infrastrutture presenti, piuttosto che alla sistemazione complessiva dell'area e, dunque, alla mitigazione della pericolosità specifica". Toma aggiunge: "Il principale obiettivo da raggiungere con la realizzazione delle opere oggetto della progettazione è appunto rappresentato dalla mitigazione della pericolosità idro-geomorfologica e del rischio specifico indotto, al fine di garantire la salvaguardia del centro abitato di Petacciato e delle infrastrutture lineari di rilevanza strategica nazionale: strada statale Adriatica, autostrada A14, linea ferroviaria Milano-Lecce. Tale scenario rende l'intervento di elevata valenza strategica, sociale ed economica, a livello locale, interregionale e, finanche, nazionale. Ringrazio tutta la Struttura commissariale - conclude ancora Toma - che ha lavorato per arrivare a questo punto. Siamo solo all'inizio di un percorso teso a raggiungere la messa in sicurezza di un più vasto territorio". (Gru)