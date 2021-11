Piemonte: dall'8 novembre terza dose nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall'8 novembre prossimo sarà possibile prenotare le terze dosi di vaccino anti-Covid nelle farmacie piemontesi. Ad annunciarlo è la Regione in una nota stampa. Si partirà con le così dette dosi “booster” per la popolazione di età compresa tra i 60 ed i 79 anni, per la quale siano già trascorsi 6 mesi dall’ultima dose, come previsto dall’autorità sanitaria nazionale per la somministrazione della dose aggiuntiva). “In questa fase è fondamentale accelerare con la terza dose, che è indispensabile per mettere in sicurezza soprattutto le fasce di popolazione più a rischio. Le farmacie, con la loro capillare distribuzione sul territorio ed il consolidato rapporto quotidiano sono un elemento di grande utilità per proseguire nella battaglia contro il Covid - affermano l'assessore alla Sanità Luigi Icardi e il presidente del Piemonte Alberto Cirio - e le ringraziamo per l’impegno che continuano a mettere in campo dall’inizio della pandemia, al fianco di tutto il sistema sanitario”. Sulla stessa linea d'onda i rappresentanti delle farmacie Massimo Mana, presidente Federfarma Piemonte e Mario Corrado, coordinatore regionale Assofarm: “Anche questa volta le farmacie si sono messe a disposizione della cittadinanza e della Regione facendo la propria parte nella gestione della pandemia, come sin dall’inizio”. (Rpi)