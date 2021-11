Recovery: Tpl, riparto tra Regioni di 3,6 miliardi per metro e 836 milioni per ferrovie regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno del trasporto pubblico locale, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa anche allo schema di decreto che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome 450 milioni di euro per i servizi aggiuntivi messi a disposizione nella seconda parte del 2021 per tenere conto delle esigenze conseguenti alla crisi pandemica e per le attività di sanificazione. Questa cifra si aggiunge ai 195 milioni di euro assegnati ad agosto a saldo dei servizi aggiuntivi programmati per i primi sei mesi dell’anno e come anticipazione per i servizi aggiuntivi forniti da luglio a dicembre. La Conferenza Unificata ha infine dato l’intesa al decreto che proroga dal 4 agosto 2021 al primo gennaio 2023 l’adozione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums). (Com)