Torino: le nomine istituzionali del Consiglio comunale si giocano in casa Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un derby interno al Partito democratico di Torino quello sulle nomine istituzionali per il prossimo Consiglio comunale. Questo è quanto si apprende da fonti interne alla coalizione di centrosinistra che ha vinto le elezioni. In palio ci sono la presidenza e la vicepresidenza di Palazzo Civico. La Giunta scelta dal neo sindaco Stefano Lo Russo ha premiato gli alleati di coalizione, inserendo anche qualche assessorato tecnico. Per questo ora la battaglia sulle cariche è una lotta interna al Pd. La sfida si giocherà tutta sulle correnti, i voti di preferenza ma anche, dice qualcuno, sulle competenze dei singoli consiglieri. Per ora i protagonisti descrivono il confronto come "disteso e ragionato", ma il rischio che la gara interna degeneri è ancora tangibile. In pochi tra i consiglieri comunali Pd si sbottonano sui nomi. Qualcuno prova a uscire allo scoperto mostrando una rosa tutta al femminile. Per la presidenza la partita sarebbe tra Caterina Greco - che ha sostenuto fortemente la candidatura di Lo Russo e secondo alcuni avrebbe le competenze per ricoprire questo ruolo -, Maria Grazia Grippo - sopra le mille preferenze e sostenuta dal senatore Mauro Laus - e Nadia Conticelli - quarta classificata sulla scheda elettorale e personalità di grande competenza che nel corso degli anni ha ricoperto molti incarichi politici -. Si è parlato anche della dirigente scolastica Lorenza Patriarca, ma sembra che il suo nome sia meno papabile rispetto alle altre tre contendenti. Mentre la vicepresidenza sarebbe appannaggio della giovane Ludovica Cioria, che con il terzo posto in lista e la vicinanza alla corrente del Consigliere regionale Daniele Valle, avrebbe tutte le carte in regola per puntare a questa carica. (Rpi)