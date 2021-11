Pa: Brunetta firma decreto su certificati digitali, adesione Comuni ad Anpr fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, si è perfezionata l'adozione del decreto interministeriale proposto dal ministro dell'Interno che definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Lo si legge in una nota. "Un'altra tappa di semplificazione raggiunta dal governo - sottolinea il ministro Brunetta -, che ci auguriamo possa finalmente completarsi con l’adesione al progetto Anpr da parte degli ultimi Comuni non ancora 'migrati'. Dai certificati anagrafici al cambio di residenza, dalle autocertificazioni sostitutive al controllo e alla modifica delle informazioni, la base dati Anpr permette, infatti, agli Enti locali di lavorare in modo più semplice e ai cittadini di accedere a nuovi servizi digitali o tradizionali, in qualunque territorio si trovino. La carta di identità, per esempio, può essere richiesta nel Comune di residenza, ma anche in tutti gli altri Comuni che hanno aderito ad Anpr. Con ricadute positive sui tempi di rilascio nelle grandi città, spesso più congestionate rispetto a realtà limitrofe con un numero minore di cittadini che richiedono il servizio". (segue) (Com)