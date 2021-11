Reddito cittadinanza: Nappi (Lega), volano di illeciti e non di occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo denunciamo da sempre: il reddito di cittadinanza è una misura costruita con regole assurde dal M5S. Il vulnus è rappresentato dalla mancanza assoluta sia di politiche attive, sia di progetti di inserimento fondati sulla conoscenza delle richieste del mercato del lavoro. Tutto ciò porta inesorabilmente ad innescare un meccanismo che premia i furbi e danneggia le persone perbene, quelle realmente in difficoltà, e da aiutare con un sostegno economico che dovrebbe essere finalizzato all'occupazione. Nei fatti, i numeri drammatici di queste ore, per quantità e qualità di abusi e spreco di denaro pubblico, confermano ulteriormente il fallimento della misura, che si traduce solo in mero assistenzialismo; né più né meno che un "parcheggio per disoccupati", volano di precarietà e imbrogli. La situazione è particolarmente grave in Campania, dove si registra un tasso di disoccupazione tra i più elevati d'Europa, e dove i centri per l'impiego non funzionano, dove le politiche attive sono ferme da anni. Il nostro plauso va alle forze dell'ordine che con la loro opera instancabile hanno scoperto una nuova serie di illeciti beneficiari; una situazione che però è destinata a ripetersi se non si agirà con una ristrutturazione dalle fondamenta del sostegno economico. Serve ripensare questa misura e destinare più risorse alla realizzazione di centri per l'impiego efficienti, all'attuazione di politiche attive per il lavoro e all'avviamento di percorsi formativi che rispondano alle esigenze delle imprese di avere personale qualificato". Lo ha dichiarato, attraverso i suoi canali social, Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)