Piemonte: ripresi scavi nuovo tunnel di Tenda (3)

- I maggiori lavori consistono nella costruzione del ponte di scavalco sul Vallone De La ca', nella modifica delle parti terminali della nuova canna e del tunnel storico lato Francia, in modo da convogliare il traffico in entrambe le direzioni sul nuovo viadotto, nella sistemazione dei versanti francese e italiano che hanno riportato il dissesto per l'evento alluvionale, nelle perizie e nelle attività di indagine tecnica e nuova progettazione. Il cronoprogramma dei lavori prevede l'apertura al traffico della nuova canna entro ottobre 2023 e la riapertura del tunnel storico, allargato e riallestito, entro la metà del 2025. Ogni attività sarà messa in campo per contrarre, ove possibile, le tempistiche di riapertura al traffico del collegamento internazionale. (Rpi)