Ambiente: Petrucco (Ance), sostenibilità al centro delle nostre iniziative

- Come Ance, "abbiamo posto la sostenibilità al centro delle nostre iniziative ormai da un paio di anni, cercando non solo un posizionamento corretto a livello istituzionale ma anche cercando di costruire strumenti di supporto alle nostre imprese verso modelli di sviluppo sostenibili”. Lo ha dichiarato Piero Petrucco, vicepresidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) durante l’audizione in commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica. “In linea con quanto contenuto negli obiettivi della riduzione del 55 per cento delle emissioni fissate al 2030 e alla neutralità climatica del 2050, riteniamo che lo sforzo significativo che dobbiamo tutti fare nelle politiche del risparmio energetico deve essere accompagnato da strumenti e misure di incentivazione”, ha sottolineato il vicepresidente Ance. (Rin)