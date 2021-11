Sanità: Asl Na 2, a Natale torna premio 'Collega esemplare'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A cinque anni dalla prima edizione torna il premio 'Collega Esemplare', il riconoscimento che i dipendenti dell’Asl Napoli 2 Nord assegnano ai propri colleghi distintisi per capacità, impegno e disponibilità. Per tradizione la premiazione avviene nell’ambito della festa di Natale aziendale; per ben tre anni la cerimonia di consegna dei premi è avvenuta alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria napoletana. (Ren)