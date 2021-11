Torino: biglietti Atp Finals in vendita anche al Pala Alpitour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo tramite il circuito online Ticketone. I biglietti per le Atp Finals di Torino si potranno acquistare anche nella nuova biglietteria appena allestita all'ingresso nord del Pala Alpitour in piazzale Grande Torino. Lo annuncia in una nota stampa la Federazione italiana tennis. Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 e venderà anche i tagliandi per la Coppa Davis e gli allenamenti al Circolo Stampa Sporting. (Rpi)