Covid 19: Puzi (ospedale Cotugno Napoli), in aumento ricoveri terapia intensiva di pazienti non vaccinati

- "Questa notizia del paziente 17enne intubato non è assolutamente vera." Così Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di infettivologia del Cotugno di Napoli a "Che giorno è" su Rai Radio1. "Il paziente – ha spiegato il professore - non è in ventilazione assistita e non è intubato. È un giovane di 17 anni che ha una polmonite anche abbastanza seria, attualmente sta facendo ossigenoterapia e compensa molto bene, mi auguro che così continui. Però è vero che stanno aumentando i pazienti anche con quadri clinici abbastanza gravi. Siamo al 95 per cento di pazienti non vaccinati che si ricoverano e a un numero esiguo di pazienti vaccinati che si ricoverano ma sono pazienti o anziani, il cui potere anticorpale è ridotto che comunque si fanno una malattia non molto grave oppure pazienti con comorbidità importanti: immunodepressi, dializzati, oncologici e in quel caso purtroppo spesso il covid è la goccia che fa traboccare il vaso. In terapia intensiva ci finiscono i non vaccinati. Noi attualmente non abbiamo alcun paziente non vaccinato in terapia intensiva". Ha concluso Punzi. (Ren)