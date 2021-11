Covid 19: Ferfarma, 50mila dosi somministrate in farmacia tra Napoli e provincia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I farmacisti napoletani - ha spiegato il presidente dell’ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli ed assessore comunale con delega alla salute e al verde, Prof. Vincenzo Santagada - hanno colto il cambiamento che ha posto la farmacia come centro di salute di prossimità. Con l’avvio delle vaccinazioni nelle farmacie di Napoli - ha continuato Santagada - dopo una accurata formazione in collaborazione con l’azienda ospedaliera dei Colli, si è aperta una fase nuova nel contrasto alla pandemia, che ha incardinato sul territorio le attività di somministrazione con il pieno coinvolgimento delle farmacie di comunità dell’area metropolitana di Napoli. Con questo dato, 50.000 vaccinazioni, i cittadini hanno dimostrato di avere una grandissima fiducia in noi e questo ci ha consentito di convincere anche i più scettici sulla sicurezza dei vaccini, farmaci che sono la nostra prima e al momento unica arma contro il Covid”. Ha concluso Santagada. (Ren)