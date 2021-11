Cinema: manifesto Torino film festival, uno strappo per tornare in sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un manifesto strappato su un muro, come una scossa o uno squarcio nella realtà. Si presenta così il poster che rappresenterà la 39esima edizione del Torino Film Festival che si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre di quest'anno dopo il difficile periodo legato alla pandemia. Ed è proprio all'esperienza del Covid che si lega il manifesto che, come si apprende da un post su Facebook del Festival, "diventa un invito a tornare in sala e allo stesso tempo fa immaginare un futuro tutto da ripensare". Un poster che rende omaggio anche a Jean-Paul Belmondo, attore simbolo della Nouvelle Vague recentemente scomparso. Saranno tanti gli ospiti di questa edizione. Tra i confermati ci sarà certamente Monica Bellucci, che riceverà il Premio stella della mole 2021.Tff: l'immagine ufficiale, uno strappo per tornare al cinema(Rpi)