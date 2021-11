Concorrenza: Fassina (Leu), preoccupanti anticipazioni su disegno di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "sono molto preoccupanti le anticipazioni pubblicate da vari quotidiani sul disegno di legge per la concorrenza, previsto in Consiglio dei ministri domani. Nonostante le norme approvate negli ultimi anni a larghissima maggioranza dal Parlamento - continua il parlamentare in una nota -, si continuerebbe a tentare l'imposizione della famigerata direttiva Bolkestein, in particolare per il commercio ambulante. Inoltre, si punterebbe ad estendere la gestione privatistica dei monopoli naturali, come il trasporto pubblico locale, il ciclo dei rifiuti, le attività idriche, invece di riconoscere, oltre che l'esito del referendum del 2011, il fallimento della cosiddetta 'concorrenza per il mercato', come documentato dalle ri-pubblicizzazioni in corso in tanti Stati europei, a cominciare dal Regno Unito, e dall'analisi delle mega rendite accumulate e dalla scarsa qualità dei servizi prodotti dai gestori privati". L'esponente di Leu conclude: "Confidiamo che in Cdm i ministri si ricordino gli impegni presi dai rispettivi partiti nelle strade, nelle assemblee di lavoratrici e lavoratori, con le famiglie delle 43 vittime di ponte Morandi". (Com)