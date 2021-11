Pa: Brunetta firma decreto su certificati digitali, adesione Comuni ad Anpr fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brunetta continua: "Quando la base dati Anpr verrà resa interoperabile e potrà quindi comunicare con altre basi dati, ulteriori nuovi servizi saranno attivati. Per fare un esempio, attraverso l’interazione automatica tra Anpr e Isee - l’Indicatore della situazione economica equivalente - i cittadini potranno ricevere in modalità automatica prestazioni sociali per sé e per il proprio nucleo familiare ed essere avvertiti qualora maturino condizioni per l'accesso a nuovi servizi". (Com)