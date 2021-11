Piemonte: ripresi scavi nuovo tunnel di Tenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori si erano interrotti dopo la grande alluvione dell'ottobre 2020 che aveva causato la modifica sostanziale del versante in prossimità dell'imbocco francese e l'inevitabile sospensione dei cantieri, ad aprile 2021 l'ing. Nicola Prisco è stato nominato Commissario straordinario per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda. Ad agosto 2021 è stata raggiunta l'intesa formale tra Anas e l'impresa Edilmaco per la prosecuzione dei lavori che prevedono la realizzazione di un ponte sul vallone De la cà e la modifica del tratto terminale della galleria storica e di quella in costruzione, così come stabilito dalla commissione intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud (Cig) il 5 maggio 2021. Il primo settembre Anas ha formalizzato all'impresa la consegna parziale per le opere non soggette a modifiche progettuali. Ciò ha consentito, già nel mese di settembre, il riavvio delle attività di cantiere con la predisposizione delle aree per la ripresa delle attività di scavo. Il 30 settembre 2021 invece, la Cig ha autorizzato il Commissario Straordinario ing. Nicola Prisco a proseguire l'iter per il riavvio dei lavori, il cui investimento complessivo e aggiornato ammonta all'importo massimo di circa 254,9 milioni di euro. In seguito alla ratifica l'impresa Edilmaco ha avviato la progettazione delle opere soggette a modifiche progettuali post-alluvione riprendendo, al contempo, lo scavo della nuova galleria del colle di Tenda. (segue) (Rpi)