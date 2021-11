Torino: Capodanno Taizé con 6 mila giovani europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seimila giovani provenienti da tutta Europa per un incontro all'insegna della pace, della fratellanza e della speranza. Questo è l'evento organizzato dall'organizzazione Taizé per questo Capodanno a Torino. L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Civico con la presenza dell'arcivescovo Cesare Nosiglia, della vicesindaca Michela Favaro e del sindaco Stefano Lo Russo, che ha pubblicato un post su Facebook per commentare l'evento: "È una straordinaria opportunità con un grande valore simbolico. Avere un così importante evento internazionale caratterizzato dai valori tipici di Taizè, portatori di un messaggio di pace e fratellanza, è un segnale importante per la città. In un momento così complicato di vita della comunità cittadina, in cui l'emergenza non è ancora cessata, poter ospitare un incontro con così tanti giovani da tutta Europa è un segnale di ripartenza e speranza per il futuro", conclude Lo Russo. (Rpi)