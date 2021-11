Covid: in Piemonte crescono i ricoverati, rapporto tamponi-positivi allo 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i ricoverati nei reparti ordinari ma anche i casi rispetto ai tamponi. E' questo il quadro Covid presentato oggi, mercoledì 3 novembre, dall'Unità di crisi della regione Piemonte. Le persone risultate positive nella giornata odierna sono 318, pari allo 0,6 per cento dei 52 mila tamponi eseguiti. Di questi 188 sono asintomatici. Numeri in crescita anche per i ricoverati nei reparti ordinari. Sono 215, ovvero 12 in più rispetto a ieri. Calano invece leggermente quelli in terapie intensiva, -1 rispetto a ieri. L'Unità di crisi ha poi segnalato un decesso. I guariti in data odierna sono invece 256. (Rpi)