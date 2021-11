Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), pensavano bastasse espellere Palamara per salvarsi l'anima?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coloro che controllano scientificamente l'ordine giudiziario erano convinti che bastava l'espulsione di Luca Palamara per salvarsi l'anima e continuare a gestire il potere. La Magistratura ritiene di essere intoccabile, infallibile e i suoi componenti parlano per verità rivelata. La Politica deve trovare la forza di tornare a svolgere un ruolo di protagonista senza avere paura delle ritorsioni del partito delle toghe. La vera casta va fermata con riforme vere. L'uso politico della giustizia e' una vergogna." Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex Deputato di Napoli, Presidente di Polo Sud. (Ren)