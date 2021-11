Torino: assessore Mobilità su monopattini, ragionamenti su casco over 18 ma priorità a stalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza di chi usufruisce del monopattino, ma non vogliamo un contrasto con il governo, le nostre priorità sono gli stalli. Lo ha affermato l'assessora alla Mobilità di Torino, Chiara Foglietta ad "Agenzia Nova", commentando l'ordine del giorno passato ieri in Consiglio regionale, dove si auspicava l'obbligo del casco sui monopattini anche per i maggiorenni. "L'obbligo del casco per gli over 18 è un argomento che si può approfondire, ma le regole del governo attualmente sono chiare: il casco è obbligatorio solo per i minorenni - continua Foglietta -. Di conseguenza, non possiamo permetterci di arrivare in ordine sparso. Bisogna poi valutare l'ipotesi dal punto di vista pratico: il casco sul monopattino di proprietà è un discorso, ma in quelli in sharing la questione cambia. Nei motorini in condivisione, ad esempio, la protezione è inserita dentro al bauletto, una situazione non ripetibile sui monopattini in sharing". L'assessora alla Mobilità di Torino ha poi concluso dicendo che "per l'amministrazione attualmente la priorità sui monopattini è data agli stalli, che avranno il compito di togliere i mezzi a due ruote dai marciapiedi". (Rpi)