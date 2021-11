Napoli. Nas, sequestrati 250 chili di pesce e carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel weekend i Carabinieri del Nas di Napoli nell'ambito dei servizi disposti dal comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma hanno svolto controlli in 10 ristoranti attivi nella citta' di Napoli, al termine dei quali sono stati sequestrati 250 chili di pesce e carne, privi di tracciabilità prevista dalle legge a tutela del consumatore, per un valore di oltre 5000 euro. Gli ispettori del Nas hanno verificato la qualità dei prodotti alimentari e le materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti destinati ai vari clienti, elevando, nella circostanza, 25 violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare per un totale di 18mila euro e disponendo la chiusura di 2 depositi alimentari per carenze igienico sanitarie. Contestate inoltre sanzioni per totali 2400 euro ad un ristoratore per non aver effettuato i controlli sul possesso del green pass a dipendenti e clienti.(Ren)