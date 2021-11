Torino: la fiera sull'innovazione 4.0 ritorna in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova edizione della nostra manifestazione sarà influenzata dal periodo pandemico. Per questo abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sui cambiamenti in atto nelle principali filiere industriali del nostro paese - afferma l'amministrazione delegato della manifestazione Luciano Malgaroli -. Il racconto di queste evoluzioni verrà fatto dagli ambasciatori dell'innovazione, che sono i protagonisti di questa trasformazione in atto". Per il presidente del Comitato scientifico industriale (Csi) di A&T Alberto Baban "questa fiera ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell'accompagnare le imprese e gli imprenditori verso una competitività attraverso la conoscenza, l'applicazione e l'interconnessione delle nuove tecnologie", conclude. (Rpi)