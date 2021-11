Edilizia: Petrucco (Ance), ruolo determinante per raggiungere target green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio del costruito e l’attività edilizia "rappresentano un ruolo determinante per il raggiungimento dei target green assegnati a livello nazionale, europeo e internazionale”. Lo ha dichiarato Piero Petrucco, vicepresidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), durante l’audizione in commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica. “Il 48 per cento degli investimenti contenuti nel Pnrr coinvolgono il settore delle costruzioni dell’edilizia", ha sottolineato Petrucco. (Rin)